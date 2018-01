Pau, France

C'est déjà un tournant de la saison de l’Élan. Les basketteurs béarnais, 15e de Pro A à la fin de la phase aller du championnat, reçoivent Antibes ce samedi soir au Palais. Les Azuréens sont juste devant au classement, avec le même bilan (7 victoires, 10 défaites). Et comme le weekend dernier, l’Élan va devoir faire sans son meneur américain, Kyan Anderson, dont le club veut se séparer pour le remplacer le plus vite possible.

Confirmer le réveil entrevu à Strasbourg

En cas de défaite, l’Élan se rapprocherait dangereusement de la zone rouge. Et à l'inverse, en cas de victoire, les Béarnais pourraient entretenir l'espoir de finir dans le top 8 à la fin de la saison régulière, synonyme de quart de finale du championnat. Mais pour cela, les Béarnais doivent s'appuyer sur le réveil entrevu le weekend dernier à Strasbourg, ou l'Elan a perdu d'un petit point, et prendre ainsi leur revanche du match aller, battus 86-85.

Taqwa Pinero: "ce match est une finale!"

C'est déjà une finale. On a fait un bon match à Strasbourg, samedi dernier, mais on doit rester mobilisés. On sait qu'on peut battre de grandes équipes. Ça dépend de nous. Je pense qu'on a besoin de victoire pour retrouver de la confiance. On a une équipe jeune, avec peu d'expérience. Mais je sais qu'une victoire va nous relancer."

►Élan Béarnais / Antibes, samedi 20h, à vivre en intégralité sur votre radio dès 19h30.

D'autant que, depuis la victoire de Boulazac à Châlons-Reims vendredi soir, 89-82, les Béarnais ne sont plus qu'à une victoire de la zone de relégation. De son côté, Strasbourg s'est imposé à Hyères-Toulon, 73-70, en ouverture de cette 18e soirée de Pro A.