Pau, France

Des questions, des craintes et des doutes. Du côté du staff comme des joueurs et des supporteurs, les sentiments sont contrastés après une nouvelle défaite de l’Elan Béarnais ce samedi soir au Palais des Sports.

Pourtant, tout avait si bien commencé. L’Elan prend le dessus sur Antibes en menant de dix points à l’issue du premier quart temps. Mais à la reprise, l’Elan est en panne tandis que les Sharks trouvent les failles et enchaînent les points. A la mi-temps, l’écart s’est réduit, mais les basketteurs béarnais restent devant (32-29).

Petit à petit, Antibes prend le match en main tandis que l’Elan est en plein doute. Dowe, Horton, Okobo… tentent de conserver l’avance, mais Blassingame puis Sanford vont assommer les Béarnais. Antibes enchaînent les points et s’impose sur les dernières minutes 72 à 78.

L’Elan Béarnais s’enfonce un peu plus dans le doute, et dans le classement. C’est désormais vers la zone de relégation que les regards se tournent avant un déplacement à Lyon Villeurbanne samedi prochain dès 18h30.