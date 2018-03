L’Élan reprend le championnat près de Paris, samedi soir. Les Béarnais, 12e de Pro A, se déplacent à Levallois, emmené deux Béarnais, l’entraîneur Fred Fauthoux et le capitaine des Bleus, Boris Diaw. Les deux équipes ont le même bilan, et rêvent encore de playoff.

Pau, France

Après une victoire importante contre Chalon-sur-Saône au Palais, et deux weekends sans compétition, marqués par deux rencontres amicales dont un vrai match remporté face à Andorre, 89-85, l’Élan Béarnais reprend le championnat à Levallois, samedi soir, près de Paris. Les Béarnais, 12e de Pro A, se déplacent à Levallois 14e emmené deux Béarnais, l’entraîneur Fred Fauthoux, et le capitaine des Bleus et ancien joueur de l’Élan, Boris Diaw.

Koffi: "foutre la rage à Boris!"

Le pivot de l’Élan, Alain Koffi, s'attend à un match musclé face au capitaine des Bleus, "vexé", dit-il d'avoir perdu à l'aller (93-79).

Les deux équipes ont le même bilan (9 victoires, 11 défaites) et espèrent encore se rapprocher des huit premiers. D'autant que l’Élan est invaincu depuis que Laurent Vila a pris les rennes de l'équipe, avec deux victoires à l'Asvel et contre Chalon. Le coach béarnais espère poursuivre la série, face à un autre coach béarnais qu'il connait bien.

Vila: "regarder vers le haut"

►Levallois / Élan, c'est à 18h30, à vivre sur votre radio avec Castres / Section à 18h.