Pau, France

L’Élan Béarnais est parti en mission commando à Nanterre, près de Paris. Vainqueurs du Portel, dans la douleur, mardi soir au Palais (77-72), les Béarnais jouent sur le parquet des Franciliens ce samedi soir pour continuer de croire aux play offs. A huit matchs de la fin de la saison régulière, comme la Section Paloise d'ailleurs à Bordeaux ce samedi (17h45), l’Élan se doit de gagner aussi à l'extérieur.

Si l'Elan Béarnais @EBPLO veut se qualifier pour les #playoffs il va devoir s'imposer à l'extérieur. Pourquoi pas demain soir à @Nanterre92, nous dit le pivot Alain #Koffi. Match à vivre à 20h en intégralité sur votre radio. #FBSportpic.twitter.com/2s6b0mhaqr — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) April 6, 2018

Deux défaites sur les trois dernières sorties

Car, sur leurs trois dernières sorties, les Béarnais ont été étrillés deux fois, à Levallois et à Dijon la semaine dernière, 102 à 81. Ce sera encore compliqué sur le parquet de Nanterre 7èmes. Éliminés en Champions League et en coupe de France, les Franciliens n'ont plus que le championnat à jouer. Eux qui ont pris la bonne habitude, ces dernières années, de remporter au moins un titre par saison!

Il faut qu'on change à l'extérieur. On a envie de jouer les yeux dans les yeux avec Nanterre!

Laurent Vila, le coach de l’Élan Béarnais. Copier

►Nanterre / Élan Béarnais, coup d'envoi 20h, à vivre en intégralité sur votre radio.