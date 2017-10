Pro A (J5) - L'Elan Béarnais chute lourdement à Gravelines Dunkerque (65 à 57)

La victoire était acquise à la fin de la première mi-temps. Mais l'Elan Béarnais a oublié qu'un match se jouait jusqu'à la fin. Gravelines Dunkerque signe sa première victoire de la saison 65 à 57.

Fallait-il s’inquiéter d’une équipe de Gravelines-Dunkerque sans victoire depuis le début de la saison ? Sans doute au regard des premières minutes de la dernière rencontre de la 5e journée de Pro A. Avec un 8 à 1, les Nordistes n’auront réussi à réveiller que leurs supporteurs en grève.

Car l’Elan Béarnais va vite prendre le rythme du match en main, et s’imposer au score durant toute la première mi-temps. Un match sans ambition mais avec une maîtrise béarnaise suffisante pour rester en tête à la pause, sur le score de 25 à 37.

A la reprise, on attendait un Elan Béarnais plus dominateur face à un effectif de Gravelines Dunkerque aux rotations plus importantes. Mais les Nordistes vont surprendre les Béarnais et enchaîner les points, assurant un 21 à 13 dans le seul 3e quart temps. Le Pau Lacq Orthez va se retrouver dominer au score quelques minutes, mais assurer un 46 à 50 à la sirène.

Le dernier quart temps sera donc décisif pour les deux équipes. Et une nouvelle fois l’Elan Béarnais va laisser échapper son match. Un match qui lui était pourtant acquis dans la première période.

Mais Gravelines Dunkerque va imposer un 40 à 20 dans la seconde mi-temps, et inscrit sa première victoire de la saison 65 à 57.