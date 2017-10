Pro A (J7) | 102e Clasico - L’Élan béarnais doit muscler son jeu pour battre le CSP à Beaublanc

51 victoires pour Limoges, 49 pour l’Élan et un nul. Les Béarnais sont à Limoges ce dimanche avec l'idée de se rapproche du CSP en nombre de victoires. Mais il faudra faire mieux que lors du dernier déplacement perdu à Gravelines.

Le 102ème clasico du basket français ce dimanche soir entre le Limoges CSP et l’Élan béarnais à Beaublanc. A cette occasion, le palais des sports de Limoges sera plein, plus de deux ans après son dernier "sold out", c'est dire l'engouement autour du Clasico du basket français. Sur le papier, la rencontre s'annonce aussi serré entre un Élan qui s'est rassuré en battant l'Asvel avec la manière au Palais dimanche dernier, et Limoges toujours invaincu après deux matchs à domicile Chalon sur Saône et Strasbourg.

Faire mieux qu'à Gravelines perdu 65-57

Revenir sur Limoges au nombre de victoires

► Limoges CSP / Élan béarnais à 18h30, match en intégralité dès 18 heures sur votre radio.