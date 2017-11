Pro A : J8 : Boulazac s'impose sur le fil 88-87 face au Portel

Boulazac, sous pression, ce samedi soir, au Palio, en recevant Le Portel et après sa déroute à Monaco. Claude Bergeaud, le coach boulazacois voulait une réaction de ses joueurs. Une équipe plus combattante. Il a été entendu, puisqu'au bout d'une belle lutte, le BBD s'impose 88 à 87.

Basket Pro A : 8ème Journée Boulazac - Le Portel

Boulazac se devait de réagir, ce samedi soir, au Palio, après sa déroute sur le parquet de Monaco. Le BBD occupait la place de lanterne rouge avant le coup d'envoi de cette 8ème journée. Son adversaire, Le Portel, connaissant un meilleur sort en ce début de saison avec une belle 7ème place. Les Portellois ont gagné 4 fois, contre une seule victoire pour son adversaire boulazacois. Mais ils ont échoué lors de leurs trois déplacements. Alors au BBD de profiter de ce manque de confiance de l'adversaire à l'extérieur. Claude Bergeaud avait été déçu par le manque de combativité de son équipe à Monaco. Ce soir, il voulait être servi, au moins dans ce domaine.

Même si le Palio n'est pas totalement rempli, 4 300 spectateurs, l'ambiance est déjà là pendant l'avant match et le public périgourdin a fait un accueil chaleureux à d'anciens joueurs, aujourd'hui Portellois, comme Frank Hassel, Dinma Odiakosa et Tweety Carter. Le premier panier est primé et il est portellois, mais la réplique de Jackson est aussi à trois points. 3-3 durant les toutes premières minutes du match. Mais surtout Boulazac déjà sous pression lors de ce début de rencontre, car mené 3-7. Puis 6-11 avec lancé franc du bonus. Boulazac court déjà après le score et ce n'est pas bon signe. Karvel Anderson est dans le coup et c'est lui qui permet au BBD de rester au contact du Portel dans ce premier quart temps. 17-22, alors qu'il reste moins de trois minutes à jouer. Fin de ce premier épisode où Boulazac a toujours couru après le score. Le Portel remporte ce quart temps, 24 à 20.

Dans le deuxième quart temps, Boulazac devra améliorer ses statistiques, avec seulement 50% de réussite aux tirs. Trois lancés francs réussis par Karvel Anderson et voilà Boulazac revenu à un petit point de son adversaire, 25-26, en ce tout début de deuxième quart temps. Le rythme du match s'accélère et le public réagit à chaque action. Un panier primé réussi par Aurélien Salmon permet au BBD de prendre le score à son compte pour la première fois de la soirée alors qu'il reste 6 minutes avant la mi-temps. 33-29. Mais il faut reconnaître aussi à cet instant de la soirée, la belle réussite d'Anderson. 4 points d'avance pour le BBD à deux minutes de la pause. Boulazac a repris un peu de mordant. Le ballon circule bien côté périgourdin. Boulazac gagne ce deuxième quart temps 25 à 17 et mène à la pause, 45-41.

Boulazac face au Portel © Radio France - Benjamin Fontaine

Boulazac et Anderson qui en est à 5 sur 6 à trois points à cet instant du match et qui maintien le BBD devant au retour des vestiaires. 57 à 46 Boulazac compte un avantage au score qu'il n'a jamais connu depuis le début de cette saison. 60 à 50 pour le BBD alors qu'il reste 6 minutes de temps effectif. Mais les esprits s'échauffent et les boulazacois sont bien plus sanctionnés par les fautes. Dans l'intensité Boulazac y est et en défense aussi. Mais Le Portel réagit par une série, un 9-0 qui lui permet de revenir au score et dans le match. 60-57. Il reste trois minutes avant l'ultime temps de jeu. Pertes de ballons dans les deux camps, mais Boulazac remet de l'emprise sur l'adversaire. 67-61 et il reste 59 secondes. Fin du troisième quart temps, Boulazac reste devant au score, 68 à 63.

Boulazac souffre, mais Boulazac se bat, sous les paniers, en défense et continue à tenir son adresse. Mais le BBD est sanctionné et Le Portel revient 74 à 70. Il reste 7 minutes de jeu effectif. Le public pousse, le peuple périgourdin veut sa victoire et les joueurs aussi. 77 à 70 à 6 minutes de la fin. Tweety Carter réalise deux paniers primés et remet Le Portel en course. 77 à 75 et il reste 4 minutes avant la fin. Les artificiers portellois font mal en cette fin de match, c'est eux qui retrouvent l'adresse au bon moment. Plus qu'un point d'avance pour Boulazac alors que nous entrons dans le money time. Une fin de match complètement folle. 82-84 pour le Portel à une minute trente de la fin. Festival de tirs primés et à ce petit jeu Karvel Anderson offre la victoire au BBD, auteur d'un grand match, et meilleur marqueur, avec 37 points inscrits. Boulazac gagne sur le fil 88 à 87. Sa deuxième victoire de la saison. Important avant la venue samedi prochain au Palio du CSP Limoges.

Boulazac Basket Dordogne dans l'exercice du lancer franc © Radio France - Benjamin Fontaine

