Pro A (J9) - Après deux revers, réaction attendue de l’Élan béarnais sur le parquet d'Antibes

Les Béarnais restent sur deux défaites consécutives, en Pro A et contre le CCRB mercredi soir en 32e de finale de la coupe de France : une première cette saison ! Réaction attendue sur le parquet d'Antibois qui viennent de battre l'Asvel.

L’Élan met le cap sur Antibes ou on attend une réaction des basketteurs béarnais lundi soir, après deux revers cette semaine au Palais contre Dijon, et à Chalon Reims en coupe de France. Les Béarnais, 4e de Pro A (5 victoires - 3 défaites), sont dans le dur et veulent réagir sur le parquet d'Antibes, 14e (3 victoires - 5 défaites, dont une à domicile contre Le Mans). Mais attention ! Ça ne sera pas facile de l'emporter. Car Antibes reste sur une belle victoire à domicile contre l'Asvel le weekend dernier.

« On n’est pas Goliath mais on peut battre Goliath ! » ►Serge Crevecoeur, coach de l’Élan béarnais

