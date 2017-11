Pro A : pour le BBD "le match contre Dijon sera un vrai combat"

En PRO A de basket, le Boulazac Basket Dordogne affronte le Jeanne d'Arc Dijon Basket ce vendredi à 20h. Un match important car le BBD est avant-dernier du classement et pourrait être relégué en PRO B la saison prochaine.

En PRO A de basket c'est un match important que jouera le BBD ce vendredi soir à 20h. Le Boulazac Basket Dordogne va rencontrer le Jeanne d'Arc Dijon Basket au Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy de Dijon. Sur le parquet, les joueurs se sont préparés à un match difficile, pour eux, c'est un véritable combat qui s'annonce.

Le BBD avant-dernier du classement enchaîne les défaites ces derniers temps. Dernière en date, samedi dernier, contre le CSP Limoges 75 à 66. Actuellement, les Périgourdins occupent la 17 ème et avant-dernière place du classement.

S'ils restent en bas du tableau, ils pourraient être relégués en PRO B la saison prochaine.

Le club de Dijon est bien devant, car il figure en 9 ème place du tableau. Dernièrement, Dijon a signé une belle victoire 85 à 75 face à Pau-Orthez, 3 ème du classement en 8 ème journée de PRO A.

"On sait que c'est un match qui va être difficile" Thomas Andrieux, entraîneur adjoint du Boulazac Basket Dordogne.

Cette semaine les entraînements ont été particulièrement intensifs. "On s'est entraîné de manière un petit peu plus soutenue, notamment pour avoir plus de densité physique sur le terrain" explique Thomas Andrieux, entraîneur adjoint du Boulazac Basket Dordogne. "On sait que c'est un match qui va être difficile" se prépare l'entraîneur.

Même son de cloche du côté des joueurs "Le match face à Dijon sera un combat" se prépare Jérôme Sanchez. Mais toute l'équipe reste très confiante, "on sait qu'on a les capacités pour aller gagner à Dijon".

"Tout le monde est remonté, tout le monde est en forme" insiste le capitaine du BBD, Arnaud Kerckhof.

Un choc qui est à suivre sur France Bleu Périgord ce vendredi soir dès 19h30.