Pro B : 2 victoires et ça repart pour les clubs ligériens

Saint-Chamond et Roanne se sont imposé hier soir pour la 23e journée de Pro B et se retrouvent à égalité à la 13e place du classement.

Belle victoire de Saint Chamond hier soir à la Halle Boulloche 84 à 79 face à Charleville-Mézières pour la 23ème journée de Pro B. Un match globalement dominé par Saint-Chamond qui a fait la course en tête et qui a eu souvent 10 points d'avance voir plus. Les deux dernières minutes ont été quand même difficile avec des Couramiauds plus fébriles mais ils ont tout de même tenu le score et remporte leur 10e victoire cette saison.

Réaction de l'entraineur couramiaud, Alain Thinet

Alain Thinet, coach de St-Chamond

"On a fait un match assez constant sur 38 minutes et en fin de match on fait preuve de fébrilité. C'est dommage parcequ' un écart de 10 points aurait été logique sur l'ensemble de la rencontre. On a été relativement adroits à trois points ce qui a permis de débloquer pas mal de situations. Petit à petit, la balance s'est équilibrée entre l'adresse extérieure et les paniers intérieurs. Dans l'ensemble la victoire est méritée. 4e victoire à la maison de suite : le maintien passe par là."

Saint-chamond est désormais 13ème au classement à égalité de point avec Denain et Roanne. Roanne qui a gagné également hier soir 70 à 67 sur le parquet de Denain.