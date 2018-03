C'est la semaine nantaise pour les clubs ligériens ! Alors que l'ASSE se déplacera sur la pelouse de la Beaujoire dimanche pour la 31e journée de Ligue 1, les basketteurs de Saint-Chamond affrontent également les Nantais ce mardi soir. Mais ce sera à domicile à la Halle Boulloche pour la 25e journée de Pro B (20h). Des Couramiauds qui devraient gouter pour la première fois de leur histoire aux playoffs en fin de saison : avec leur très solide 6e place on ne voit pas comment comment ils ne pourraient pas valider leur ticket pour la 2e partie de saison.

Calendrier favorable

Les joueurs d'Alain Thinet comptent 4 victoires d'avance sur la dernière équipe qualifiable. Un joli matelas qu'il faudra défendre sereinement sur les 10 matches de la saison régulière. Avec un calendrier plutôt favorable puisque Saint-Chamond va notamment affronter les 4 derniers du championnat dont l'Hermine de Nantes ce mardi soir. Il y aura aussi un derby qui vaudra cher contre la Chorale de Roanne.

Plus belle saison de l'histoire du club

En début de saison les Couramiauds ne voulaient entendre parler que de maintien. Il est assuré. Il faut maintenant valider officiellement les playoffs et se mettre à l'abri le plus vite possible. Ce serait un événement gigantesque pour l'un des plus petits budgets de Pro B. Saint-Chamond aurait ensuite le temps de se préparer au mieux pour ce qui sera un marqueur fort dans l'histoire du club En tout cas avec 6 victoires en 8 matches depuis fin janvier et une belle solidité, ce sont bien basketteurs de la vallée du Gier qui sont maitres de leur destin.