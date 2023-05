Pro B : Alain Thinet s'offre Orléans (94-78) pour son dernier match à domicile avec Saint-Chamond

Le SCBVG de Saint-Chamond, dans la Loire, offre le match parfait à son entraîneur qui prend sa retraite la semaine prochaine. Ce vendredi 5 mai, Saint-Chamond n'a laissé aucune chance à Orléans, pourtant 8e du classement de Pro B. Score final : 94-78. Saint-Chamond a pris les devants dès le début de la rencontre avec un objectif : offrir à Alain Thinet, l'entraîneur du club depuis 13 ans, une dernière fois, une victoire à domicile.

ⓘ Publicité

Pour Alain Thinet, cette victoire est le meilleur des cadeaux : "tous les ingrédients étaient réunis pour finir de la meilleure des façons qui soit, à domicile. Une salle pleine des joueurs concernés que je n'ai même pas eu à coacher. Pourtant, ce match, je l'appréhendais, cet après-midi, je n'avais pas la tête à jouer ce match".

A la fin du match, le club avait prévu une cérémonie en présence d'Hervé Reynaud, le maire de Saint-Chamond et de sa famille. Dans une vidéo, la carrière du "sorcier" est retracée et puis, s'expriment ses anciens co-équipiers et joueurs qui n'ont pas pu faire le déplacement. C'est au bord des larmes qu'Alain Thinet prend le micro pour remercier son entourage, son équipe, "je suis très très fier de ne pas déplaire à tout le monde" et les supporters qui sont venus en nombre pour ce dernier match à domicile de la saison. Dans les tribunes, ils étaient près de 4.100 supporters, un record d'affluence depuis l'ouverture de l'Aréna.

Pour son dernier match à domicile, Alain Thinet a pu compter sur ses proches... et une victoire de Saint-Chamond face à Orléans (94-78) en Pro B. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Dernier match de la saison : Evreux

Le 12 mai, le SCBVG affronte Évreux pour son dernier match de la saison. En conférence de presse d'après-match, Alain Thinet a juste le temps de dire que ce match là n'a pas d'importance, "celui qui comptait, c'était celui à la maison !", avant que les joueurs de Saint-Chamond viennent lui dire "merci"... à leur façon.

loading

Alain Thinet aura dit "au-revoir" à l'Aréna trempé, ses joueurs l'ayant jeté tout habillé dans le bassin des vestiaires.