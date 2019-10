Pro B : baptême du feu à Gentilly pour le Sluc Nancy Basket face à Evreux

Nancy, France

Les joueurs du Sluc Nancy Basket ont beau être sur le pont depuis des semaines, ce sera ce samedi soir leur premier match de Pro B dans leur antre de Gentilly à l'occasion de la deuxième journée de championnat, face à Evreux. Encore en lice en Leaders Cup (quarts de finale) et en Coupe de France (16es de finale), les Nancéiens ont créé une petite surprise en ouverture du championnat face à Antibes à l'extérieur (71-92). Un succès à confirmer à la maison ce samedi face à Evreux, battu dans sa salle par Blois la semaine passée.

Rester dans sa bulle

La victoire à Antibes a-t-elle changé quelque chose alors que l'été a été marqué par le départ tardif de Diabaté, un recrutement sur le tard et la blessure de Narace ? Non, il ne faut surtout pas oublier que l'équipe est en construction pour l'entraîneur nancéien Christian Monschau :

"Ce que les gens peuvent imaginer, ça appartient aux observateurs, aux adversaires, au monde du basket, l'important c'est qu'on ne se trompe pas sur qui on est, ce qu'on doit faire pour essayer de progresser et être compétitifs. Ce n'est pas un match qui nous garantit quoi que ce soit. Il faut être dans une bulle."

Une ossature toujours présente

Si le Sluc Nancy Basket a résisté pour l'instant aux secousses d'avant-saison, c'est aussi qu'il a pu s'appuyer sur une base de joueurs déjà présents la saison passée. Ils sont six professionnels à rempiler, rare dans le monde du basket français : Goudou-Sinha, Narace, Vautier, Odiakosa, Barrueta et Houmounou. Une richesse et un avantage pour le capitaine Mérédis Houmounou :

"Ca nous aide, on a eu un pré-saison très mouvementée avec des joueurs arrivés tard, on a pris du retard. Le fait d'avoir gardé l'ossature nous a permis de rattraper ce retard [...] Si on avait eu une équipe remodelée, on aurait eu plus de difficultés. On a des joueurs très intelligents qui arrivent à se mettre dans le collectif, ça devient plus facile."

Sluc Nancy Basket - ALM Evreux, début de la rencontre à 20 heures au palais des sports de Gentilly.