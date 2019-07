Pro B Basket : le retour de Sylvain Lautié au SLUC Nancy

Nancy, France

C'est un retour annoncé au SLUC Nancy basket ! Ce mercredi 17 juillet, dans un communiqué, le club annonce l'arrivée de Sylvain Lautié, 51 ans, comme directeur sportif au club de pro B de basket de Nancy. "Il revient à la maison" se réjouit le SLUC, c'est lui qui entrainait l'équipe en 2002 lors de sa victoire en finale de la coupe Korac, la coupe d'Europe de basket.

Sylvain Lautié, précise le communiqué, a réussi "l'exploit de faire monter trois équipes de Pro B en Pro A, Besançon, Levallois et Boulazac". "Il est déjà au travail" à Nancy selon le club qui indique "par cette création de poste importante dans la structuration du club et ses objectifs de performance, le SLUC Nancy basket se dote d'un directeur sportif de qualité qui aura pour tâche le recrutement de l'effectif professionnel, la gestion quotidienne du secteur sportif en lien avec l'entraineur principal Christian Monschau et la direction du club".

Le Président du club, Aurélien Fortier dit de lui "c'est un homme de challenge qui a su porter les couleurs du SLUC au plus haut niveau par le passé". Il ajoute "Il va nous apporter son analyse technique et sa connaissance du basket (...) Son job consistera à se rendre disponible pour l'ensemble du staff sportif pour lui permettre de construire une équipe efficace et plaisante à voir jouer".