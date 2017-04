Pro B Basket : les deux clubs de la Loire vainqueurs

Soirée victorieuse pour les deux clubs ligériens en ProB. Dans sa salle Boulloche, le Saint-Chamond Basket s'est imposé contre Blois (79-55). La Chorale de Roanne l'a de son côté emporté contre Aix-Maurienne (79-76).

Saint-Chamond toujours dans la course

"On n'avait pas le choix. Il fallait gagner. Si on ne l'emportait pas ce soir, on avait un pied en Nationale 1." A la sortie du match, Alain Thinet, le coach couramiot, est partagé entre satisfaction et la projection dans le match très difficile qui attend les Blancs et Rouges dès samedi à la Fos-sur-Mer.

Il faut dire que si ses joueurs ont fait l'un de leurs meilleurs matches de la saison ce mardi soir, dominant Blois, troisième du championnat de ProB, sur le score sans appel de 79-55, ils sont loin d'être sortis d'affaire. Deux de leurs concurrents directs au maintien l'ont également emporté ce soir : Boulogne-sur-Mer est allé dominer Lille 76-64, Vichy a dominé Le Havre 89-80. Mais Saint-Chamond (16e) est toujours non-relégable et c'est là l'essentiel.

Mais les Blancs et Rouges ont eu le mérite de largement maîtriser leur match. "On a été bons en défense, ce qui nous a permis de compenser nos maladresses en attaque", analyse l'entraîneur du SCB à la sortie du match. Les Couramiots ont creusé le trou dès le second quart-temps, et à la mi-temps la messe semblait dite (44-27). Les partenaires de Walker, meilleur scoreur du match (19 points), ont ensuite bien géré leur avantage pour l'emporter largement (79-55).

Alain Thinet donne les raisons de la victoire des siens.

Le plus : KJ Edwards

Et si Saint-Chamond avait fait la bonne pioche de cette fin de saison. Licencié de l'Elan Palois depuis un contrôle positif au cannabis en décembre dernier, le pivot américain de 34 ans a signé au SCB pour se relancer.

Et pour ce premier match en Blanc et Rouge, même s'il n'a pas pesé énormément en termes de statistiques (6 points marqués), l'influence de JK Edwards se fait déjà ressentir. "On sent le joueur de Pro A. Il a beaucoup d'expérience, il replace les joueurs en défense, il est calme", juge Pierre, un supporter inconditionnel. "Et il a un sacré gabarit". 2m02, 125 kilos, le joueur ne passe pas inaperçu sur le parquet : difficile pour l'adversaire de le bouger.

Le pivot se distingue également par sa sérénité et sa vision du jeu. "Il a apporté de la fraîcheur d'esprit dans le groupe, abonde Alain Thinet. Les joueurs ont plus confiance avec lui."

JK Edwards, la plus-value couramiote pour la fin de saison

Roanne peut préparer les play-offs

A 5 journées de la fin de la première phase de championnat, la Chorale peut se tourner vers les play-offs, un privilège acquis avec la Leaders Cup Pro B en février dernier. La victoire de mardi soir contre Aix-Maurienne (79-76) assure quasiment aux Roannais le maintien, condition sine qua non pour participer aux play-offs en fin de saison.

Mais les Roannais se sont faits peur. Alors qu'ils avaient maîtrisé la première période (43-33 à la mi-temps), grâce à une excellente entame de match (25-15 au premier quart-temps), ils voyaient les joueurs aixois revenir sur eux dès le début du second acte (57-56 au troisième quart-temps). Après avoir repris une certaine marge (79-68), les joueurs de la Chorale auraient pu vivre un cauchemar en fin de match (score final 79-76). La Chorale est 13e du championnat, et aide finalement son voisin de Saint-Chamond, laissant Aix-Maurienne juste derrière les Couramiots au classement de ProB.

Prochains matches : vendredi, 20h. Lille (5e) - Roanne ; samedi, 20h. Fos-sur-Mer (2e) - Saint-Chamond.