Pro B : Boulazac prolonge son meneur Nic Moore pour deux saisons

Un beau cadeau de Noël pour les supporters du BBD. C'est l'un de leurs chouchous qui prolonge son contrat avec le club ce 25 décembre. Déjà adopté, alors qu'il n'est arrivé qu'au mois de novembre en Périgord, le meneur américain Nic Moore (29 ans) s'est lié avec le Boulazac Basket Dordogne pour deux saisons supplémentaires.

Meilleur passeur et deuxième meilleur marqueur du BBD

Une excellente nouvelle pour le club périgourdin, tant Moore est l'un des porte-bonheurs de l'équipe. Depuis son arrivée, le BBD a remporté six des sept matchs qu'il a disputé. Le natif de l'Indiana enchaîne les paniers, et comptabilise 16,3 points de moyenne, il est le deuxième marqueur du club. Le numéro 11 périgourdin est aussi généreux, avec 8,5 passes décisives par match, et est même le troisième meilleur joueur de Pro B à l'évaluation. Alors, forcément, Laurent Serres, le président, parle de sa prolongation comme d'une "vraie satisfaction". "La fluidité avec laquelle tout cela s’est fait est à souligner", explique-t-il dans le communiqué du club. "Nic a montré de belles choses sur le terrain mais aussi en dehors. Il a tout pour devenir un joueur iconique du BBD".

Moore, qui compte sur son fils, bientôt scolarisé en Périgord pour lui apprendre le français, explique avoir été séduit par le côté basket - "sur le terrain, je prends beaucoup de plaisir que ce soit à l’entrainement ou en matchs avec les coachs et mes coéquipiers", dit-il, mais aussi par sa nouvelle vie. "Je suis venu avec ma femme et mes trois enfants et on s’est tout de suite senti bien à Boulazac. On s’est rapidement senti à la maison e vois bien mes enfants continuer à grandir ici". Les supporters du BBD en seront ravis tant ils savent que le joueur est précieux dans l'opération remontée, qui se poursuit ce lundi sur le parquet de Nantes.