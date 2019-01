Pro B : Le Caen Basket Calvados ne confirme pas face à Gries (72-85)

Caen, France

Malgré une belle première mi-temps, le Caen Basket Calvados s'est incliné 72-85 face aux Alsaciens de Gries menés par l'ancien caennais Yann Siegwarth (19 pts et meilleur scoreur de la rencontre).

La rencontre a été coachée pour la première fois par Michaël Dejardin après la mise à pied d'Antoine Michon. Soutenus par le Carnaval étudiant de Caen, le CBC a porté pour l'occasion une tunique spécialement conçue pour l'occasion. Elle ne leur a pas porté chance.

En Première période, le CBC aura compté jusqu'à 11 pts d'avance (29-18) avant qu'en fin de deuxième quart-temps Gries ne revienne à portée des Caennais (37-34 à la mi-temps).

"J'ai bien aimé le visage de l'équipe dans le combat, dans le respect du plan de match qu'on avait mis en place, explique Michaël Dejardin. On sentait déjà notre difficulté à trouver des tirs ouverts et d'avoir un peu de réussite sur le tir extérieur mais grâce à beaucoup d'énergie en défense et une bonne présence au rebond, on a réussi à rester dans le match et à être devant."

De retour des vestiaires, ce sont les basketteurs alsaciens qui ont frappé les premiers, effaçant d'un trois points leur retard avant de prendre la tête au tableau d'affichage (45-51 puis 47-54). Une dernière possession à la fin du troisième quart-temps de Gries n'a pas été exploitée par les Alsaciens qui ont abordé le dernier quart-temps avec un capital de 5 pts (50-55).

Trois possessions mal gérées de Gries et deux shoots à trois points de d'Aurélien Salmon vont amorcer la révolte des basketteurs caennais (56-55) dans la première minute du dernier quart-temps.

Mais ce sont les Alsaciens qui vont à leur tour bénéficier des pertes de balles et des shoots manqués des caennais pour reprendre le large (58-61) malgré un trois points de Duwiquet (61-66).

'On ne peut pas gagner un match quand on perd autant de ballon" a déploré à la sortie du parquet David Ramseyer (16 pts et 7 rebonds). Le coach caennais avait fixé de ne pas perdre plus de douze ballons, les caennais en ont rendu dix-sept dont dix en seconde période.

Le money-time ne changera rien et verra même les Alsaciens alourdir le score (69-83 et au final 72-85). Les Basketteurs caennais n'ont pas réussi à bonifier leur victoire obtenue à Quimper mardi soir. Ils n'ont gagné que deux matchs au Palais des Sports cette saison en championnat pour six défaites.

Michaël Dejardin assurera encore l'intérim lors du prochain match du CBC ce mardi en Coupe de France avant la probable désignation d'un nouveau coach.