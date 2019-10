Pro B de basket : Gries et Souffel veulent (encore) jouer les trouble-fêtes

Bas-Rhin, France

Si ça n'était qu'une question de gros sous et qu'on respectait uniquement la logique financière, les deux clubs alsaciens seraient relégués à la fin de la saison, car Gries-Oberhoffen possède l'avant-dernier budget de pro B avec 1.450.000 euros. Le promu Souffelweyersheim est le parent pauvre de la division avec moins d'un million d'euros. Heureusement, l'argent ne fait pas tout et l'entraîneur de Souffel Stéphane Eberlin met en avant d'autres arguments pour faire mentir les pronostics : "On base notre jeu sur un gros collectif, tant défensif qu'offensif. Il faudra avoir aussi un super état d'esprit, être une équipe de guerriers, qui a envie de bousculer la hiérarchie. À nous de nous donner les moyens de faire mentir ces prédictions".

Bis repetita pour Gries ?

À Gries-Oberhoffen, on aimerait évidemment revivre une folle aventure comme la saison passée. À la surprise générale, le BCGO de Ludovic Pouillart avait atteint les demi-finales des playoffs. "Les gens oublient parfois qui on est et d'où on vient, explique le coach griesois. On va essayer de faire étape par étape. Déjà le maintien. Une fois que le maintien sera assuré, j'espère le plus tôt possible dans la saison, on va voir si on ne peut pas gratter quelque chose de plus, comme on l'a fait l'année dernière et essayer de voir le plus haut possible".

Le petit chaudron de Souffel

Les deux équipes alsaciennes vont essayer de jouer les trouble-fêtes avec des arguments différents. En gros, Gries-Oberhoffen, c'est l'attaque à tout va et Souffelweyersheim, c'est la défense de fer. Le BCS a misé sur la stabilité en conservant la moitié de son effectif et veut faire peur à domicile dans son bouillant petit chaudron des Sept Arpents. Souffel n'y a pas perdu le moindre match de championnat la saison passée. "C'est vrai qu'on a une salle atypique, assez petite, analyse Stéphane Eberlin. Dans la division, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est sûr, ça doit être une force pour nous. Pour avoir le public derrière soi, je demande aux garçons de tout donner et de mouiller le maillot, et à partir de ce moment-là, on sait que le public va nous pousser et dans ce cas-là, on est capables de faire de belles performances à domicile, comme on a souvent fait par le passé".

Le BCGO déplumé cet été

À Gries-Oberhoffen, en revanche, ça a été le grand chambardement cet été. Après leur formidable saison, les joueurs ont été très courtisés. Neuf sur dix ont quitté le BCGO et notamment le meneur espagnol Xavi Forcada et le pivot Olivier Cortale, partis à Roanne. Une situation dure à avaler pour le coach Ludovic Pouillart, qui a tout dû reconstruire. "Oui, c'est très, très frustrant, avoue-t-il. Ces dernières saisons à Gries, il a été rare de pouvoir garder les joueurs au-delà de deux ans. Cette fois, ça a même été une année. On a été jusqu'en demi-finales des playoffs, forcément tout le monde est vu et il y a eu plus de sollicitations à droite et à gauche. Donc oui tous ces départs, ça crée beaucoup de frustration. Maintenant, on retravaille, on essaie de reproduire ce qu'on a fait et même d'être plus fort".

Gries et Souffel se sont déjà affrontés à deux reprises ces derniers jours en Leaders Cup de pro B (une compétition parallèle au championnat) . Résultat : une victoire partout.

Le BCGO débute son championnat de pro B ce vendredi soir à Saint-Quentin. Le BCS jouera son premier match ce dimanche à Nantes.