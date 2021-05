Pro B de basket : Le public était de retour au palais des sports Pierre-Coulon !

Vichy-Clermont a perdu (69-72), mais là n'était pas l'essentiel. Environ 800 personnes ont assisté au match entre les Auvergnats et les Alsaciens de Souffelweyersheim, vendredi 21 mai, au palais des sports Pierre-Coulon de Vichy. Une première depuis septembre.

C'était une première depuis septembre. Le public est revenu au Palais des sports Pierre-Coulon, vendredi 21 mai, pour ce match de la 19e journée de Pro B de basket, entre la JAVCM et les Alsaciens de Souffelweyersheim. 400 personnes étaient présentes, avec messages de prévention et distanciation en tribunes, et elles se sont faites entendre.

Sur le terrain, les spectateurs ont assisté à une performance auvergnate à réaction. Vichy-Clermont a été dominé, notamment en début de match, et accusait quinze points de retard à la mi-temps (31-46).

Vichy-Clermont s'est ensuite réveillé sur les deux derniers quart-temps, mettant la pression à Souffelweyersheim, mais les Alsaciens ont tenu bon, et ont arraché le succès avec seulement trois petits points d'avance (69-72).

Mais l'essentiel n'était pas là : sportivement, le maintien en Pro B est déjà assuré depuis longtemps. Non, l'important, c'était de retrouver le public, qui a été chaud bouillant toute la rencontre, comme vous pouvez l'entendre ci-dessous.

Le reportage de Thomas Pinaroli dans l'ambiance du Pierre-Coulon Copier

La JAVCM rejouera mardi 25 mai, sur le parquet de Nantes, avant de retrouver son public vendredi 28 mai, à l'occasion de la venue d'Evreux.