Pro B (barrages) : " Les joueurs n'ont pas envie d'être en vacances", dit le coach de Saint-Chamond

Saint-Chamond, France

Un match historique pour le Saint-Chamond Basket ce vendredi soir à Orléans. Les Courramiauds accèdent pour la première fois de leur histoires aux demi-finales des playoff de Pro B. Les Bazoocats se sont qualifiés cette semaine en battant d'un petit point le Sluc Nancy Basket (83-84).

Le match aller a lieu à 20h00 au palais des sports d'Orléans face à l'OLB. Le match retour aura lieu lundi 10 juin à la halle Boulloche. La belle éventuelle est programmée au 13 juin.

Au moins aller à la belle " — Alain Thinet

Le coach de Saint-Chamond Alain Thinet décrit l'enthousiasme de ses joueurs: " Ils n'ont pas envie d'être en vacances, on va aller à Orléans gonflés, on les a battus il y a peu de temps chez nous de dix points [...] on va essayer de les embêter, ils ont des armes offensives très intéressantes [...] on va essayer de s'adapter puis trouver des solutions pour au moins les emmener à la belle ce serait bien".

Le capitaine Jonathan Hoyaux lui veut faire baisser la pression autour de l'équipe : "on garde un peu les pieds sur terre, on va jouer contre une grosse équipe d'Orléans donc on sait que ça va être très compliqué. On va aborder ce match sans pression parce qu'on a aucun objectif de montée, contrairement à Orléans. C'est nous les outsider, donc verra comment ça va se passer".