Pro B de basket : Orléans affrontera Saint-Chamond en demi-finale des playoff

Qualifié depuis samedi dernier, l'OLB attendait de connaître son adversaire pour les demi-finales des playoff de Pro B de basket : ce sera Saint-Chamond. Les basketteurs de la Loire ont battu Nancy mardi soir lors de la belle des quarts de finale et viendront jouer à Orléans dès vendredi prochain.

Orléans, France

Saint-Chamond a battu Nancy ce mardi soir lors de la belle des quarts de finale des playoff de Pro B de basket (score final 84-83). Cette victoire obtenue dans les derniers instants à Nancy qualifie le club de la Loire pour les demi-finales : le match aller aura lieu vendredi 7 juin à 20h00 au palais des sports d'Orléans face à l'OLB.

L'OLB attendait de connaître son adversaire depuis samedi dernier

Les orléanais qui ont battu Poitiers lors des matchs aller et retour des quarts de finale la semaine dernière étaient qualifiés depuis samedi (victoire 74-64 à Poitiers) et ont donc bénéficié de trois jours de récupération de plus que leurs futurs adversaires. Les joueurs de Saint-Chamond, eux, avaient perdu le match aller 73-70 à Nancy, puis ont largement gagné au match retour 104-74, obtenant le droit de jouer la belle ce mardi.

Incroyable scénario à Nancy où le @SLUCbasketNancy est crucifié par le @SCBVG au buzzer alors qu'il menait encore de 19 pts à l'entame du dernier QT.

C'est donc Saint-Chamond qui affrontera l'@OLB45 à partir de vendredi en 1/2 finale des #playoffs d'accession !!! pic.twitter.com/CZcpUGmG2H — LNB (@LNBofficiel) June 4, 2019

Cette saison, l'OLB, qui a terminé deuxième de la saison régulière de Pro B, a battu Saint-Chamond une fois cette saison (86-69 au match aller en championnat le 3 novembre) mais a perdu le mois dernier (78-69 le 3 mai à St-Chamond). Les orléanais auront l'avantage de recevoir au match aller et lors de la belle éventuelle, programmée le 13 juin. Saint-Chamond accueillera l'OLB lundi 10 juin, un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

Objectif : accéder en Pro A pour l'OLB

L'autre demi-finale des playoff de Pro B opposera Rouen à Gries-Oberhoffen. Rappelons que le vainqueur de la finale (les 16 et 19 juin, avec belle éventuelle le 23 juin) gagnera le droit de jouer en Jeep Elite la saison prochaine (Pro A), ce qui constitue l'objectif de l'OLB cette saison. Mais la route sera semée d'embûches pour des orléanais pas épargnés par les blessures.