Pro B de basket - Pour son premier match amical Saint-Chamond reçoit l'ASVEL de Tony Parker

Une semaine après avoir repris l'entraînement, les Couramiauds jouent un premier match amical samedi (20h) et quelle affiche face à l'ASVEL, champion de France de Pro A.

Les Couramiauds et leur capitaine Jonathan Hoyaux sont allés en demi-finale la saison dernière.

Saint-Chamond, France

Quelle reprise ! Une semaine juste après avoir repris l'entraînement, les basketteurs de Saint-Chamond jouent un premier match de préparation samedi (20h) en recevant l'ASVEL et son président Tony Parker, champion de France de Pro A (l'élite, soit une division au dessus). Une très belle affiche pour les joueurs et les amateurs de basket.

L'occasion de faire le point sur la préparation des Couramiauds avec l'entraîneur Alain Thinet, le capitaine Jonathan Hoyaux et le meneur de jeu Mathieu Guichard.

Mathieu Guichard : "Avoir une base de six joueurs est positif"

"Avoir gardé une base de six joueurs est positif. On va voir ce que vont donner les nouveaux. S'ils arrivent à rentrer dans le moule de ce que veut le coach, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien."

Pour rappel, cet été, cinq nouveaux joueurs sont arrivés, dont le Croate Jure Skific (30 ans) et le jeune Américain, Jordan Green.

Alain Thinet : "J'ai confiance en mes anciens pour intégrer les nouveaux"

"Le Croate (Jure Skific) a déjà beaucoup joué en Europe. En revanche, ce sera plus compliqué pour l'Américain qui est un jeune joueur. Il n'a jamais joué en Europe. Il faudra qu'il s'acclimate. Mais je fais confiance à mes anciens. Une petite soirée par ci, une petite soirée par là, plus le terrain, ça va très vite."

Une soirée par ci par là, plus le terrain, l'intégration se fera vite. - L'entraîneur Alain Thinet

Pour mémoire, la saison dernière, le SCBVG s'est arrêté à une victoire de la finale de Pro B. Mais, en ce début de préparation, l'essentiel est ailleurs rappelle le capitaine couramiaud Jonathan Hoyaux.

Jonathan Hoyaux : "On veut se maintenir jusqu'à l'arrivée de la nouvelle salle"

"On a une idée en tête c'est d'être toujours en Pro B d'ici deux trois ans pour l'arrivée de la nouvelle salle. Donc l'objectif est d'abord de se maintenir. Après, il est vrai qu'on sera certainement déçu si on ne joue pas les playoffs. Mais on va fonctionner étape par étape."

VIDÉO - Découvrez la future salle omnisports des basketteurs de SCBVG

Et ça commence donc par une bonne préparation et une bonne première face à la meilleure équipe de France samedi soir pour des retrouvailles entre le public et les joueurs à la halle Boulloche. Premier match officiel le 17 septembre à Boulloche face à Vichy en 64ème de finale de la coupe de France.

Saint-Chamond / Villeurbanne, samedi (20h) à la Halle Boulloche.