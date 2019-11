Pro B de basket - Saint-Chamond / Évreux: "Une grosse partie nous attend vendredi"

Après deux défaites à Souffelweyersheim et Antibes, les Couramiauds se doivent de relancer à domicile face à une équipe d'Évreux qui a le même bilan après trois matches.

Saint-Chamond, France

Saint-Chamond retrouve son chaudron vendredi soir. Et ça tombe bien. Après deux défaites à Souffelweyersheim et Antibes, les Couramiauds se doivent de relancer à domicile face à une équipe d'Évreux qui a le même bilan après trois matches, soit une victoire et deux défaites.

Revenir à l'équilibre victoire-défaite

Si la défaite en Alsace, à Souffelweyersheim, a fait mal il y a quinze jours (81-59), celle de la semaine dernière sur la côte d'Azur; à Antibes, avait un semblant de mieux (80-70). Mais les hommes d'Alain Thinet seraient bien inspirés de rapidement rééquilibrer leur bilan en ce début de championnat.

Alain Thinet, entraîneur du SCBVG

"C'est une grosse partie qui nous attend. Évreux est une équipe très offensive. On va devoir stopper cette armada. Cela demande un gros investissement défensif, avant de tenter d'imposer votre basket. [...] L'équipe la plus en place défensivement l'emportera."

Saint-Chamond / Évreux, coup d'envoi 20h à la Halle Boulloche.