Pro B de basket : une alliance entre Souffel et Gries la saison prochaine

Les joueurs du BC Souffelweyersheim et du BC Gries-Oberhoffen bientôt sous les mêmes couleurs : "L'Alliance Sport Alsace". Les deux clubs alsaciens de pro B annoncent ce mardi ne former qu'un pour la saison prochaine. Un rapprochement pour devenir plus compétitif en championnat et augmenter le volume du budget.

S'allier pour un être plus fort

L'intérêt est d'abord sportif : fusionner les deux vestiaires pour ne garder que les meilleurs éléments sur les parquets. Une équipe plus compétitive et avec de nouvelles ambitions en championnat. "Il faut s'allier pour être plus fort demain", résume Romuald Roecket, président du club de Gries-Oberhoffen.

C'est deux montagnes qui se rencontrent... On va faire bouger les montagnes !" Romuald Roecket, président du club de Gries-Oberhoffen

Reste à savoir qui dirigera le banc. Cette alliance sous-entend la sélection d'un seul et unique entraîneur. Pour le moment, les deux clubs sont en pleine réflexion. La constitution du futur staff "n'est pas encore définie", précisent ils dans un communiqué.

Augmenter le budget

Le rapprochement vise également à avoir plus de moyen financier. La moyenne budgétaire de la Pro B est de 2.2 millions d'euros. Il est d'1,4 million pour Gries-Oberhoffen et de 900.000 euros pour Souffelweyersheim. "La semaine prochaine on va essayé d'arriver à un budget d'un million six", détaille Romuald Roecket.

Le président de club estime que cette fusion permet de pérenniser les deux clubs à un haut niveau. "Tout seul on y arrivera pas", ajoute t-il.