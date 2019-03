Pro B : défaite de Saint-Chamond sur le fil face à Vichy-Clermont

Saint-Chamond, France

Les Couramiauds y ont cru jusqu'au bout ! A l'issue d'un match très serré et de deux prolongations Saint-Chamond, 5e, s'incline (95-102) face à Vichy-Clermont 4e.

Trop de nervosité

Après les 40 minutes les deux équipes étaient au coude à coude (81-81). C'est la seconde prolongation qui a fait flancher Saint-Chamond. Pour Alain Thinet, le coach des couramiauds, ses joueurs ont été trop nerveux.

C'est le derby la salle est pleine, on est trop nerveux parce qu'on veut gagner, résultat, des joueurs sont passés à coté de leur match

L'équipe de Vichy-Clermont aura su être plus complète et plus agressive sur les paniers à 3 points. "On n'a qu'une victoire dans le top 6 contre Nancy, donc on n'est peut-être pas au niveau des meilleures équipes de la pro B" analyse le coach couramiaud.

C'est le deuxième derby perdu cette saison pour le SCBVG. Le prochain match est prévu vendredi prochain contre Poitiers à la Halle Bouloche.