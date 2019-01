Pro B : défaite rocambolesque de St-Chamond, Roanne toujours leader

Après un panier contre son camp de Mathieu Guichard, St-Chamond s'incline et glisse à la 6e place du classement tandis que la Chorale est restée solide pour rester leader.

Le duel entre Xavier Forcada et Mathieu Guichard.

La Chorale de Roanne continue son cavalier seul en tête de la Pro B. Victoire hier sur le parquet d'Aix-Maurienne pour les hommes de Laurent Pluvy (74 à 62). Un succès qui permet aux Choraliens de compter deux victoires d'avance sur ses poursuivants.

Un scenario improbable pour Saint-Chamond

Lui aussi en déplacement, le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier s'est incliné en revanche à la dernière seconde 82 à 81 contre Gries Oberhoffen. Au terme d'un match très accroché et d'un final qui restera dans les mémoires, les Couramiauds ont craqué. Devant au tableau d'affichage avant la dernière possession du promu alsacien, les joueurs d'Alain Thinet voient Xavier Forcada manquer son tir. La victoire semble promise au SCBVG mais c'était sans compter sur la guigne. La balle rebondit involontairement sur Mathieu Guichard, l'un des cadres du groupe, et termine dans le panier. Gries s'impose grace à ce panier contre son camp tandis que Saint-Chamond réconforte son meneur de jeu et glisse à la 6e place du classement.