Pro B - Derby retour : Pression sur la Chorale de Roanne qui reçoit Saint-Chamond

Saint-Étienne, France

Saint-Chamond veut prendre sa revanche à Roanne ce vendredi soir (20h). Derby retour du championnat de Pro B de basket. Souvenez-vous, au match aller en janvier, les Couramiauds ont été battus pour la première fois par la Chorale en championnat (83-76). Pour le coach de Saint-Chamond, Alain Thinet, la pression est sur les Roannais.

Soif de revanche après le derby aller perdu à Boulloche mais aussi de l’enjeu en haut de tableau. La pression est sur la @ChoraleRoanne leader qui reçoit demain (20h) pour le coach du @SCBVG (5e) Alain Thinet. #FBsport#ProBpic.twitter.com/qLEuyuFtc1 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) April 4, 2019

Seulement deux victoires d'écart entre le 1er et le 5e

Mais la suprématie départementale ne sera pas le seul enjeu du match. Il y a aussi et surtout le classement. Roanne est leader avec 18 victoires, les Couramiauds 5e avec seulement deux victoires de retard. A dix matchs de la fin de la saison régulière, tout est encore jouable entre le 1er et le 6e. Et ça, le directeur sportif roannais le sait.

Pour Raphaël Gaume, depuis l'arrivée des Couramiauds en Pro B, ce match est devenu LE derby de basket dans le département.

Avant le derby demain face à @SCBVG , la @ChoraleRoanne affirme et assume ses ambitions pour la fin de saison en #ProB@LNBofficiel#fbsportpic.twitter.com/8LnR6Y8bpz — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) April 4, 2019

A LIRE AUSSI - Le meneur de la Chorale de Roanne, Matt Carlino, incertain pour le derby

Côté Roanne, le pivot Ferdinand Prénom est blessé. Le meneur Matt Carlino devrait lui jouer. Côté Saint-Chamond, le pivot Grismay Pommier est apte. Et il reste des places ! Environ 800 jeudi soir. Une bonne centaine de supporters couramiauds feront le déplacement.

Roanne / Saint-Chamond, coup d'envoi 20h vendredi à la Halle Vacheresse.