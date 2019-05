Pro B : Dernière bataille à Lille pour les derniers espoirs orléanais

Pour la 34è et dernière journée de Pro B, l'OLB (3è) se déplace à Lille (12è). Orléans doit d'abord s'imposer ce vendredi. Ensuite, soit les équipes devant (Rouen, 2è et Roanne, 1er) trébuchent et les orléanais peuvent rêver d'une montée directe, soit il faudra passer par les playoffs.

"Evidemment c'est un match à ne pas galvauder car la suite, elle dépend essentiellement de ce match-là", voilà comment en quelques mots, le coach de l'OLB Germain Castano, plante le décor de cette dernière joute qui attend ses troupes à Lille. De toute façon pour l'entraîneur orléanais, persuadé que les miracles sont rares, son équipe va se retrouver en playoffs. Il veut bien imaginer un faux-pas d'un de ses adversaires directs, mais que les 2 équipes placées devant craquent en même temps à la dernière journée, Germain Castano est sceptique.

"On attaque les playoffs comme on finit la saison régulière"

Du coup le message est clair pour cette dernière journée, c'est en quelque sorte le début des playoffs avec ce match à Lille. Germain Castano en est persuadé, la phase de playoffs débutera comme s'est achevée la saison régulière. "Si on considère les playoffs comme une ligne de départ, si tu y arrives en marchant, tu commences les playoffs en marchant, mais si tu y arrives élancé...". Le coach orléanais voit donc dans ce match à Lille, un bon test. Pas une minute il n'imagine que les nordistes, 12è, sans enjeu sportif pour cette dernière journée, ne vont baisser le pied "Ce sera leur dernier match à domicile, avec d'anciens orléanais, des mecs qui vont vouloir se montrer" et donc pour toutes ces raisons, il envisage un match compliqué "Mais c'est bien, si on veut un bon test, il faut une équipe dure à jouer et elle le sera"

Même si Lille n'a plus d'enjeu sur cette dernière journée, le coach orléanais Germain Castano attend et même espère un match dur. © Radio France - Johan Gand

La gagne d'abord, après, il sera temps d'analyser

L'OLB est 3è du classement actuellement et en fonction des résultats de cette dernière journée, plusieurs cas de figure son possibles. Quel que soit le scénario, Orléans ne pourra pas finir plus bas que la 3è place. Même en cas de défaite, Vichy, le 4è ne pourra pas passer devant les orléanais.

Le plus intéressant ce sont les possibilités en cas de victoire de l'OLB. La 1ère place (et donc la montée directe) est possible, mais il faut que Roanne (à domicile contre Caen) et Rouen (en déplacement à Vichy) s'inclinent. L'OLB peut aussi terminer 2è, si Rouen ou Roanne perd.

L'OLB semble donc l'équipe la moins bien partie, avant cette dernière journée, pour finir 1ère. Mais l'ailier Giovan Oniangue garde espoir "Je suis un homme de foi, tout est possible pour celui qui croit. On l'a vu au foot avec Tottenham ou Liverpool (en Ligue des Champions), ça fait partie du sport, de la beauté du sport." Il ajoute aussi que l'équipe n'est pas focalisé sur celà, "si cela se produit ce sera super, mais si cela ne se produit pas, on s'est bien préparé physiquement pour la suite."

L'ailier Giovan Oniangue veut croire à la possibilité de finir 1er à la dernière journée, sinon, il estime que l'équipe s'est bien préparée pour la suite. © Radio France - Johan Gand

Le classement de la Pro B avant cette 34è journée