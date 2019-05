Pro B : deux très belles opérations pour les Bazoocats de Saint-Chamond et la Chorale de Roanne

Victoire de Saint-Chamond 6e contre Orléans (78-69) et victoire également de la Chorale leader contre Aix-Maurienne (90-70). A quatre matchs de la fin du championnat, les deux équipes se rapprochent de leurs objectifs.

Saint-Chamond a renoué avec la victoire ce vendredi. Les Bazoocats ont gagné contre Orléans à la Halle Bouloche 78-69 . Les Couramiauds avaient enchaîné trois défaites, dont une dernière cuisante à Paris. Cette fois, l'équipe a montré son plus beau visage en défense contre la deuxième équipe du championnat.

Avec cette victoire sans conteste, les Couramiauds remontent de la 7e à la 6e place et reste dans la course finale pour les play-off. Un match qui permet également de ralentir Orléans, le concurrent direct des Roannais. La Chorale toujours leader s'est aussi imposé ce vendredi à la Halle Vacheresse 90-70 contre Aix Maurienne. L'équipe est plus que jamais en lice pour la montée directe en Jeep Elite.