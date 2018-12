Pro B - Deuxième défaite de la saison pour Orléans Loiret Basket

Plus habiles au tir, les nordistes ont pris le dessus en fin de partie grâce à des 3 points et des lancers francs

Orléans, France

On croirait presque que le public du Palais des Sports d'Orléans ne porte plus chance à ses basketteurs ! Au cours de leur deux derniers matchs à domicile, les joueurs de l'OLB ont essuyé deux défaites. La première le 17 novembre dernier face à Chartres (81-94) et la seconde hier soir contre Lille (70-76). A chaque fois des équipes qui n'occupent pourtant pas la tête du championnat et qui ne sont donc pas favorites face à l'OLB qui vise cette année la montée en Pro A.

Une rencontre très serrée

Mais hier soir l'OLB est retombée dans certains de ses travers qui lui avaient coûté la défaite trois semaine plus tôt. Manque de précision au shoot (à peine 30% de réussite au tir à 3 points contre 50% pour Lille), au lancer franc, et des difficultés à développer son jeu quand la partie est accrochée.

On ralentit quand ça se passe pas comme on veut, et ça, ça me dérange un peu

Pour le coach orléanais Germain Castano son équipe ne méritait de toute façon pas la victoire. Très lucide sur la rencontre il pointe du doigt le manque de discipline, les faillites individuelles de certains joueurs, la perte de duels importants et salue la belle prestation lilloise qui a su faire le break en toute fin de rencontre. En effet les deux adversaires ont joué toute la partie au coude à coude (56-56 à la fin du troisième quart-temps) avant de grappiller quelques points dans la toute fin de rencontre.

La déception du capitaine orléanais Miralem Halilovic et la joie des basketteurs lillois. © Radio France - Thomas Dullin

Mais cette deuxième défaite à domicile n'inquiète pas pour autant coach Castano qui ne perd pas de vue l'objectif de la montée en Pro A. Ses basketteurs auront l'occasion de se rattraper dès la semaine prochaine à l'extérieur avec un match contre Quimper, actuel 13ème de Pro B. Et la fin de l'année va être chargée pour les basketteurs orléanais avec quatre rencontres de championnat entre le 14 et le 27 décembre.