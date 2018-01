Saint-Chamond, France

Saint-Chamond a sombré contre Fos-sur-Mer vendredi soir dans un match comptant pour la 15ème journée de Pro B. Coupables d'erreurs individuelles en première mi-temps, les Couramiauds se sont fait asphyxier par un adversaire plus adroit et mieux organisé défensivement. Dominés dans tous les compartiments du jeu, Hoyaux et ses partenaires accusaient 13 points de retard à la pause.

Saint-Chamond ne se relèvera pas en deuxième période. Hauteur d'un match de qualité avec 12/16 au tir l'intérieur de Fos-sur-Mer Charles-Noe Abouo a été le bourreau des joueurs d'Alain Thinet. Pour l'entraîneur des Rouges et Blancs "c'est l'inefficacité offensive qui a fait défaut, on a seulement tenté 15 tirs à 3 points, ce n'est pas suffisant pour espérer quelque chose". Après 7 succès de rang, Saint-Chamond perd donc un deuxième match de suite. Sur le score de 57-73. Cependant, les Couramiauds conservent leur 6ème place. Ils iront affronter Le Havre vendredi 26 janvier lors la 16ème journée.