Pro B : flou autour de la tenue du match Sluc Nancy - Antibes sur fond de coronavirus

Le match de Pro B opposant le Sluc Nancy Basket à Antibes samedi à Gentilly aura-t-il bien lieu ? Et dans quelles conditions ? Après avoir annoncé en début de semaine que la rencontre se déroulerait à huis-clos, le club nancéien a fait machine arrière en trouvant un accord avec la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Accord qui prévoit de faire entrer dans la salle au maximum 1.000 personnes.

800 spectateurs présents ?

Le Sluc avait donc prévu de faire entrer dans sa salle 400 abonnés et 400 partenaires pour limiter la casse financièrement et tenter de contenter le maximum de monde. Mais quelques minutes après cette annonce, le club a fait savoir qu'un doute existait quant à la tenue de cette 24e journée de Pro B, à l'issue d'une conférence téléphonique entre tous les clubs de LNB. Les clubs vont être sondés pour maintenir ou non les rencontres.