Pro B : Fos-sur-mer étrille un PB86 sans solutions (79-110)

Le bateau PB86 prend l'eau. Plein d'envie en début de partie, Poitiers n'a pas su trouver la solution pour déranger une équipe de Fos qui a commencé son match pied au plancher (11 sur 14 au tir, 34 points marqués au premier quart-temps).

Les hommes de Jérôme Navier, habitués à jouer avec un déficit à combler, ont beaucoup donné pour inverser la tendance. Mais la maladresse du soir - 25 pertes de balle - conjuguée à des constructions d'actions parfois brouillonnes ont eu raison de leur volonté. C'est avant tout une question de talent qui a fait la différence entre ces deux équipes.

"On prend des écarts trop vite"

L'entraîneur du PB, Jérôme Navier, était abattu mais pas résigné en conférence de presse. "C'est vexant de prendre des écarts comme ça si vite, alors que les gars font des efforts comme jamais je ne les ai vus en faire cette saison pour revenir. Ce soir, ça fait mal à la tête".

Chris McKnight s'est sabordé avec trois fautes dans le premier quart-temps © Radio France - Clément Finot

Un effectif qui devrait évoluer en 2021

Jérôme Navier ne l'a pas caché au sortir de la rencontre, le PB n'aura pas la même composition d'équipe dans la suite du championnat. "Aujourd'hui, on réfléchit à tout. On va profiter de la trêve pour faire un point, discuter et se dire que oui, aujourd'hui c'est qu'on n'a pas le niveau que l'on veut. Il faut trouver ce vent de fraîcheur qu'il n'y a plus depuis longtemps."

Prochain match pour Poitiers, sur le deuxième week-end de Janvier face à Aix-Maurienne.