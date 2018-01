Roanne, France

L'année commence très bien pour la Chorale de Roanne. Elle a battu ce samedi soir Nancy lors de la 13ème journée de pro B : 71 à 47 pour les Roannais qui avaient fini l'année par une défaite contre Saint-Chamond.

Nos deux clubs ligériens restent dans le top 5 de cette Pro B, à égalité de victoires avec Lille et Blois. La semaine s'annonce chargée, ce mardi 16 janvier la Chorale reçoit Quimper à 20h et samedi déplacement chez le leader Orléans. Saint Chamond joue mardi à Rouen et vendredi réception de Fos-sur-mer.