Pro B : jour J pour le Sluc Nancy Basket face à Saint-Chamond en playoffs

Nancy, France

Un nouveau départ pour le Sluc Nancy Basket. Alors que le club n'a pas réussi à déloger Roanne de la première place de la saison régulière, synonyme de montée directe, Nancy va devoir remporter les playoffs pour monter en Jeep Elite, la première division du basket français.

à lire aussi Pour son entrée en playoffs, Saint-Chamond veut créer la surprise au SLUC Nancy

En quart de finale, le Sluc, 5e de la saison régulière, reçoit Saint-Chamond, 6e. Match aller ce jeudi soir, à vivre dès 19h45 sur France Bleu Lorraine, retour à l'extérieur samedi soir dans la Loire. Le Sluc qui attaque cette campagne de playoffs dans un drôle de climat. Certes, Nancy possède l'un des plus beaux effectifs de la division mais reste sur un dernier mois de compétition difficile avec seulement deux victoires sur les six derniers matchs.

Manque de repères

A domicile, le Sluc reste sur trois défaites de suite, après des semaines où le groupe a été perturbé par les blessures d'Houmounou, Goudou Sinha et Cox. L'équipe est en train de revenir, estime l'entraîneur Christian Monschau :

"Ca a été difficile, il fallait se relever de ça. On espère avoir retrouvé l'équilibre. On a des sensations positives au travers des entraînements et de certaines parties de matchs. On a vu depuis un moment un manque d'adresse, il faut que ça bascule dans le bon sens."

Sluc - Saint-Chamond, à vivre sur France Bleu Lorraine dès 19h45