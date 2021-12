Pro B : l'homme le plus grand de France trace sa route au Tours Métropole Basket

A une semaine des fêtes de Noël, les basketteurs tourangeaux sont 7ème du championnat de Pro B, après leur défaite à domicile contre Quimper, ce vendredi soir, 72 à 74. Un début de saison en demi-teinte pour le Tours Métropole Basket, mais marqué par les bonnes performances du pivot Vincent Pourchot.

Vincent Pourchot mesurait déjà 1m80 à huit ans. © Radio France - Jean Rinaud

Du haut de ses 2m22, le basketteur de 29 ans est considéré comme l'homme le plus grand de France, et avec l'expérience, il a su en faire un véritable atout. Pour sa première saison en Pro B, son activité défensive et son adresse au shoot restent une vraie plus-value pour l'équipe. Portrait d'un joueur hors catégorie.

Reportage - Portrait Vincent Pourchot Copier

Vincent Pourchot, tour de contrôle du TMB

Vincent Pourchot, c'est d'abord un gabarit unique en son genre. 2m22 pour 135 kilos. Originaire de Metz, cet amoureux du sport n'a pas eu le choix que de faire avec sa grande taille dès son plus jeune âge, lui qui mesurait déjà 1m80 à huit ans. Encadré très tôt par des médecins, il n'a jamais souffert de sa croissance. Il se dirige même vers le basket sans penser que sa taille pourrait devenir un atout. Pourtant, c'est bien pour ses 2m22 que le club de Tours le recrute en 2019.

Le basketteur de 2,22m joue sa troisième saison avec le club de Tours. Il fait parti des joueurs les plus anciens. © Radio France - Jean Rinaud

Un profil particulièrement recherché pour son impact et sa présence dans la raquette, comme l'explique Gaëtan Douet, entraîneur spécifique du TMB. "De part sa taille, il apporte défensivement en gênant plus facilement les tirs. Les joueurs en approchant le panier vont être obligés de changer leur tir. Il peut aussi jouer dos au panier et attaquer des joueurs plus petits. Il va aller un peu moins vite mais on va jouer avec ses avantages et ses inconvénients".

Un joueur adroit au shoot

Vincent Pourchot a aussi travaillé pour développer son jeu offensif et ainsi ne pas rester cantonné à la place du géant pivot que l'on fait seulement rentrer pour les phases défensives. Aujourd'hui, il fait partie des joueurs les plus adroits au shoot dans son équipe. Une manière aussi de casser les préjugés pour le joueur. "Dans le basket, on dit souvent que les joueurs de grande taille ne savent pas shooter, ne sont pas bons passeurs. Moi je ne dribble pas, mais j'ai travaillé depuis très jeune pour être un bon passeur et adroit au shoot et c'est aussi pour ça qu'on me garde à Tours".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une star des réseaux sociaux

Sa grande taille, il la porte donc comme un atout, même si en-dehors des terrains de basket, c'est un peu plus compliqué pour Vincent Pourchot. Du haut de ses 2,22m il est obligé de dormir en diagonal dans son lit, de faire la vaisselle assis, et surtout de limiter ses déplacements en voiture. "Quand on fait des longs déplacements, le club adapte un mini-bus pour que je puisse avoir assez de place pour mes jambes. Quand je me déplace personnellement, je préfère utiliser le train que ma voiture, ce n'est jamais facile".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Seulement, Vincent Pourchot a préféré prendre le contre-pied des difficultés rencontrées liées à sa taille en se filmant sur le réseau social TikTok, via de courtes vidéos humoristiques. Un vrai succès, lui qui est aujourd'hui suivi par plus d'1 million de personnes.