Pro B : L'OLB n'a pas laissé le doute s'installer face à Nantes

Orléans s'est imposé 99-76 ce samedi au palais des Sports face à Nantes. Une partie maîtrisée qui permet à l'OLB de rejoindre Roanne en tête du classement. Et par la même occasion, une belle et rapide réaction après la déconvenue de la semaine passée à Rouen.

Germain Castano, le coach orléanais avait martelé le message toute la semaine, c'est en défense que l'OLB avait perdu le match à Rouen dans le dernier quart-temps, c'est en défense qu'il fallait mettre le paquet pour gagner le match de ce samedi face à Nantes. Message bien reçu par ses troupes qui démarraient pied au plancher, infligeant un 29-16 à l'Hermine sur les 10 premières minutes de jeu.

Légère alerte

La domination était orléanaise, mais Nantes a eu un sursaut en début de 2ème quart-temps. Sûrement vexés de s'être fait marcher dessus en début de match, les nantais ont tenté un rapproché et ont recollé à 5 points. Mais ce samedi, l'OLB avait décidé de ne pas reproduire les mêmes erreurs que face à Rouen et au lieu de trembler en voyant revenir l'adversaire, l'équipe a remis les gaz. Très agressifs face à un adversaire très athlétique, les basketteurs orléanais ont fini la partie avec 13 interceptions (contre 1 seule pour Nantes). Et forcément cela facilite ensuite les contre-attaques, laissant souvent les shooteurs de l'OLB marquer sans grande opposition.

A l'image de Mbida et Mutuale, les orléanais n'ont pas laissé beaucoup de champ libre aux nantais. © Radio France - Johan Gand

Pas de relâchement

46-33 à la mi-temps, 74-57 à la fin du 3è quart-temps, l'emprise de l'OLB sur le match a été constante. Vainqueurs de 3 quart-temps et faisant égalité sur le 2è (17-17), les orléanais ont "totalement mérité leur victoire" analysait le coach nantais Jean-Baptiste Lecrosnier. Selon lui son équipe n'a pas été capable de jouer collectivement et a donné trop de cartouches aux orléanais, qui ne sont pas privés de les exploiter. Mais comme le rappelait l'arrière Kadri Moendadze (22 points et record en carrière ce samedi), on avait 11 finales à jouer, il nous en reste 10. Son coach Germain Castano lui emboîtait le pas "ne faisons pas la fine bouche, je suis très content de cette victoire, profitons mais il faut vite se tourner vers le prochain match face à Denain car ce championnat est encore long".

Les réactions d'après-match

La réaction de Kadri Moendadze

La réaction du coach Germain Castano

Avec ce succès, l'OLB retrouve la tête de la Pro B, aux côtés de Roanne.