Pro B : L'Orléans Loiret Basket craque en fin de match face à Denain (81-72)

Germain Castano voulait son match référence, un match maîtrisé de A à Z, pour véritablement lancer la saison. Contre Denain (3ème journée de Pro B), ses joueurs ne lui ont seulement donné que trois bons quart-temps. Les trois premiers en l'occurrence, avant de s'effondrer dans le dernier. Devant au score pendant quasiment toute la rencontre face au leader du championnat, les Orléanais ont livré une prestation très convaincante sur 30 minutes, avec pas mal de variations dans l'animation offensive et une bonne agressivité. L'OLB a même mis un sacré coup d'accélérateur lors de la troisième reprise : 13 points d'écarts en faveur de l'Orléans Loiret Basket avant d'entamer le dernier quart-temps.

Mais la fin de match fut chaotique face à des Denaisiens qui ont tenté le tout pour le tout, dans une salle qui sentait le vent tourner en voyant ce 13-0 infligés par les hommes de François Sence en début de dernier quart-temps. Derrière, les Orléanais n'ont pas su mettre le stop qu'il fallait, être à nouveau dans l'action. Score final : 81-72 pour Denain, leader toujours invaincu de Pro B. Et donc une deuxième défaite pour l'OLB cette saison.

L'homme du match

L'arrière denaisien Michael Oguine s'est offert un récital sur son parquet, avec son premier pas dévastateur : 26 points inscrits, dont 17 sur la ligne des lancers-francs grâce à ses 11 fautes provoquées. Les basketteurs de l'OLB n'auront jamais trouvé la solution pour l'empêcher de prendre la vitesse d'attaquer le cercle. Côté orléanais, à noter la bonne première du nouveau meneur Jonathan Stark : 14 points et 6 passes pour son premier match.

La phrase du jour

"C'est dur à expliquer. On fait trois quarts-temps de bonne facture, on bouge bien, on shoote. Et derrière, on recule. On subit, on les remet dans le match. Dans ces scénarios là, il faut être dur ! Eux, ils y ont cru. Je suis très déçu ce soir, car on avait le match en main", analysait Germain Castano après la rencontre.

Le chiffre du jour

22, c'est la note d'évaluation de Jonathan Stark. Loin d'être à 100% physiquement, l'Américain a malgré tout fait bonne figure avec du scoring et de la création. "Il va vraiment nous aider, c'est certain" affirmait son coach après la défaite.