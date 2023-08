Pro B : l'Orléans Loiret Basket de retour à l'entraînement avec un effectif remanié et au complet

C'est avec un grand sourire et un regard plus que jamais déterminé que Germain Castano, le coach de l'OLB, a accueilli ses joueurs et son staff ce mercredi dans la salle d'entraînement de CO'Met. Coup d'envoi d'une saison 2023-2024 que l'Orléans Loiret Basket aborde avec un effectif largement remanié (sept recrues) , et une ambition clairement affichée : être un sérieux candidat à la montée en Betclic Elite. Germain Castano ne s'en est pas caché au micro de France Bleu Orléans.

Comment abordez-vous cette reprise ?

Germain Castano - Très bien ! Je suis impatient que ça reprenne parce que, mine de rien, ça fait quasiment trois mois qu'on a arrêté. J'aime beaucoup les vacances, je ne m'en plains pas, mais j'étais impatient de revenir. Et quand on a un nouveau jouet on est pressé de voir ce qu'il donne !

Vous reprenez avec un effectif au complet, ce qui est relativement rare !

C'est ma septième rentrée à Orléans et c'est la première fois que ça arrive ! Je n'ai jamais eu d'équipe au complet et parfois l'équipe n'était même pas finie.... Là, non seulement elle a été finie et tous les joueurs sont ici. Donc voilà, c'est un vrai luxe. Maintenant, il ne suffit pas d'être satisfait, il faut rebondir là dessus, travailler, bien avancer. Et si on pouvait faire sept, huit semaines de préparation, au complet et sans pépins physiques, alors on aura un autre visage que celui qu'on avait l'année dernière en début de saison.

Comment allez-vous faire pour que la mayonnaise prenne avec cet effectif renouvelé ? D'autant que vous n'avez plus de leaders bien établis...

Déjà, on a fait un gros travail de recrutement, on n'a pas regardé que le basket. On a été très curieux sur l'état d'esprit de chaque joueur, le leadership, la façon de s'entraîner, etc. Alors si on s'est trompé ? On verra bien. Aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour savoir. On a cherché des gros travailleurs et des mecs avec un très bon état d'esprit. Maintenant, le leadership et la mayonnaise, tu sais, c'est jour après jour qu'elle va arriver. Aujourd'hui, je ne sais pas qui sera le capitaine de cette équipe. Je ne sais pas encore. Laissez moi vivre quinze jours avec cette équipe. Je suis certain qu'il va vite montrer son nez, ça se fera naturellement.

Est-ce que vous estimez être l'un des favoris de cette saison de Pro B ?

J'espère ! Après favori, c'est quoi? Faut voir. C'est jouer le top quatre, top cinq ? Oui, j'espère. Maintenant, c'est toujours difficile de savoir, je n'ai pas vu les autres équipes autrement que sur le papier. Même la mienne je ne la connais encore que sur le papier. Je sais ce que chacun de mes joueurs a fait individuellement dans son championnat l'année dernière, donc j'espère qu'on a fait une équipe plutôt performante. Est-ce qu'on jouera les deux premières places ? La quatrième ou la cinquième ? Je ne sais pas. Mais si on joue la septième ou la huitième place, alors ce sera un échec.