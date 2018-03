Avec sa belle victoire sur Poitiers (79 - 62) ce dimanche en match avancé de la 25e journée de Pro B, la Chorale de Roanne peut continuer de prétendre à une première place occupée pour l'instant par Blois et Orléans. Une chose est sûre, ce sera l'objectif pour Laurent Pluvy et ses joueurs.

Roanne, France

Cela valait le coup d'attendre 45 minutes de plus à la halle Vacheresse. Le coup d'envoie de ce match avancé de la 25e journée de Pro B a été retardé à cause d'un panier arraché lors de l'échauffement des joueurs de Poitiers. Mais les 3500 supporters de la Chorale de Roanne ont été récompensés de leur patience avec ce match parfaitement maîtrisé par une équipe Roannaise toujours plus solide en défense et qui s'est débridée offensivement au fil des quarts-temps. La victoire confortable sur le score de 79 à 62 est, au final, amplement méritée.

Le retour du panier sous les applaudissements de la halle Vacheresse. Attention à ne pas dunker trop fort @pb86officiel et @ChoraleRoanne#PROBpic.twitter.com/8LdswofFSt — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 25, 2018

Cette septième victoire d'affilée va permettre aux Choraliens de passer un mardi des plus sereins. La qualification est quasi acquise pour les Playoffs et les équipes de tête, Blois et Orléans, jouent désormais avec la pression. Si chez les supporters, on souligne souvent la bonne ambiance qui semble se dégager du groupe pour expliquer que la Chorale de Roanne mérite sa place en Pro A, Laurent Pluvy et ses joueurs assument depuis quelques matchs un objectif plus grand encore : le titre.

La réaction du coach

"Tant que l'on ne fera pas de faux pas, on sera en course pour cette première place. Dans la dynamique dans laquelle on est, on pense à ça, on est en embuscade, cachés dans le bois, enfin cachés... On nous a bien vu quand même ! [...] Il faut être bien sûr confiant parce qu'on pratique un joli basket et on en est conscient, mais en même temps, l'humilité fera que l'on ira chercher ce que l'on veut à la fin." (Laurent Pluvy, coach de la Chorale de Roanne)