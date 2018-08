Nancy, France

Il faudra attendre pour assister au premier entraînement collectif du Sluc Nancy Basket. La première séance était programmée mercredi 15 août mais elle est reportée faute de "combattants". En effet, si les tests médicaux ont débuté ce lundi pour la majorité de l'effectif, deux joueurs manquent à l'appel.

Anthony Goods et Dinma Odiakosa sont, selon le club de Pro B, bloqués aux Etats-Unis. Ils ne disposent pas encore de visas pour entrer sur le territoire français à cause d'un imbroglio administratif. La reprise collective aura donc lieu lundi. En attendant, les joueurs présents à Nancy vont travailler physiquement individuellement avec un préparateur physique et des kinés.