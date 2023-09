Pro B : le Boulazac Basket Dordogne lance sa saison avec une victoire en début de Leaders Cup

Une bonne entrée dans la saison officielle pour le Boulazac Basket Dordogne ce samedi soir : victoire 87 à 77 pour le premier match en Leaders Cup. Les Périgourdins creusent l'écart face à Vichy-Clermont très vite, dès le premier quart-temps, et maintiennent cette dizaine de points d'avance jusqu'au coup de sifflet final dans l'Agora.

C'est peut-être l'entraîneur des Auvergnats, Guillaume Vizade, qui résume le mieux la rencontre finalement : "Boulazac réussit les tirs, que ce soit sur la relance ou deux-trois fois, les paniers faciles. Et puis même dans leur jeu de drive, [**les Périgourdins] trouvent des passes, des tirs ouverts au bout de trois-quatre passes. Ils ont eu beaucoup de situations bien collectives, soit au début du match ou après, chaque fois que nous [Vichy-Clermont] sommes revenus, parce qu'ils ont évolué comme une équipe vraiment en confiance. On sentait qu'ils avaient un niveau de maîtrise supérieur."

Des meneurs marquants

Le coach de Vichy-Clermont souligne aussi le jeu d'Hugo Robineau, un des nouveaux meneurs recrutés à l'intersaison. **Sa "rentrée a ramené de la fraîcheur, de la spontanéité", détaille-t-il sur le joueur tout droit venu de son club formateur de Cholet et qui évolue en Betclic Elite , la première division. "Il a provoqué quasiment une dizaine de fautes, poursuit Guillaume Vizade. Cela leur donne un franchiseur de plus et crée des espaces. Comme il est menaçant, on [Vichy-Clermont] se regroupe pour le fermer, mais il ressort de bons ballons, etc."

En tribunes, les supporters ont aussi remarqué l'arrivée du meneur américain, Angelo Warner , maillot numéro 1 sur les épaules. "Warner, ça va être très, très lourd", résume Stéphane, supporter du BBD depuis 33 ans. Il pointe sa bonne vision du jeu, un peu extérieure. "Il est très physique, je le vois au niveau des mollets déjà, rigole le fidèle aux Boulazacois. Il a des mollets, ce ne sont même pas des mollets.. Si j'ai besoin d'un marteau, je sais où aller chercher." "Je pense que ça va le faire", poursuit Stéphane en insistant sur le collectif.

