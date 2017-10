Pro B - Le CBC enchaîne à la maison contre Quimper (80 - 74)

Le Caen Basket Calvados a battu Quimper 80 à 74 lors de la 3e journée de Pro B. C'est le 2e succès en autant de match au Palais des sports après la victoire obtenu il y a dix jours contre Nancy (88-83).

Malmené sans être largué dans les trois premiers quart-temps, le CBC s'est imposé face à Quimper (80-74) en maîtrisant défensivement son adversaire dans le dernier quart-temps.

La satisfaction, c'est notre deuxième mi-temps et le 4e quart-temps en particulier puisqu'on laisse l'adversaire à 13 pts. hervé Coudray, le coach du CBC

"On a failli leur donner les munitions pour gagner le match surtout sur la première mi-temps (39-42), explique Hervé Coudray, le coach du CBC. C'est ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps. On gaspillait des munitions dans des pertes de balles en particulier dans les transitions offensives. On n'a pas baissé cette maladresse en 2e mi-temps. On finit à 22 pertes de balles, c'est énorme. Heureusement, la défense était en place puisque l'adversaire en a perdu aussi 22? je suis content d'avoir gagné mais ça nous laisse encore des choses à mettre en place. La satisfaction, c'est notre deuxième mi-temps et le 4e quart-temps en particulier puisqu'on laisse l'adversaire à 13 pts. C'est la clé pour creuser l'écart."

Le seul truc positif c'est qu'en jouant mal des deux côtés du terrain on a failli gagner le match. Laurent Foirest, coach de Quimper

"On a vraiment joué tout le match à l'envers surtout défensivement, déplorait de son côté le coach Quimperois, Laurent Foirest. On a insisté toute la semaine pour dire que c'était une équipe rapide et on leur laisse 5-6 paniers, des lay-up où le mec prend le rebond et se jette tout seul. Les mecs ils étaient pas bien câblé ce soir. Le seul truc positif c'est qu'en jouant mal des deux côtés du terrain on a failli gagner le match."

Ce 2e succès en 3 match du CBC permet de rejoindre leur adversaire du soir au classement de cette Pro B et de devancer les trois autres équipes normandes (Le Havre, Rouen et Evreux).