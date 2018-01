Caen, France

Cette saison, quatre clubs normands disputent le championnat de Pro B. Le Caen Basket Calvados va affronter ses trois voisins lors des cinq prochaines journées (déplacement à Rouen et réception d'Evreux et du Havre). Le premier rendez-vous les emmène donc chez l'actuel "premier des Normands" qui les devance d'une victoire au classement.

"Ce serait une petite fierté pratiquement à mi championnat d'être le plus haut placé parmi les autres concurrents de la Pro B", souffle avec gourmandise Robert Dubois, le président d'acrobas'ket.

Le club officiel des supporters du CBC a facilement rempli un car entier ("On a dû refuser du monde") et un second car prendra également la route du Kindarena ce vendredi soir.

"Le fait de venir en bus impressionnera peut-être l'adversaire. Cela va remettre de l'ambiance et du soutien pour nos joueurs. Cela va ressembler un petit peu au Palais des Sports de Caen (rires) parce que là on vient avec les tambours. On vient équipé comme si on était à domicile."

L'ambiance de la salle du CBC est l'une des plus réputées de Pro B. C'est elle qui a permis au club de basket caennais d'effectuer deux montées en trois saisons (avec plus de 93% de succès).

Rouen, mal à l'aise à la maison (2 victoire en 7 journées) aura à cœur d'empêcher l'équipe du CBC adroite à l'extérieur (3 victoires en 8 matchs) de ne pas poursuivre son redressement à ses dépends. Pour son premier derby en championnat, le Caen Basket Calvados s'était imposé au Havre (85-83) mais avec un effectif moins diminué par les blessures.