Pro B : le championnat se poursuit, le programme du PB 86 dévoilé jusqu'à la mi-février

La LNB a voté la poursuite du championnat de Pro B jusqu'à la mi-février ce mardi en assemblée générale. Poitiers jouera trois matches d'ici là et pourra tenter d'enclencher une série après sa victoire probante contre Nantes.

L'incertitude n'aura été que de courte durée. Les championnats professionnels de basket continueront bien malgré la prolongation des restrictions sanitaires et des matches à huis clos. C'est en tout cas la décision prise ce mardi à Paris lors d'un vote en assemblée générale au siège de la ligue.

Si les clubs voient leur trésorerie menacée par l'absence de spectateurs dans les salles, ils souhaitent néanmoins majoritairement la poursuite de la compétition, afin que le championnat puisse avoir une chance d'aller à son terme. Du côté du PB 86, lanterne rouge de Pro B, ce choix est évidemment une excellente nouvelle...

Trois matches avec deux rencontres à la maison

Le calendrier de Poitiers sera donc le suivant : réception de Souffelweyersheim, déplacement à Antibes et venue de Paris à Saint-Eloi. L'ordre des matches devrait être celui-là même si du côté du PB, on explique qu'il peut encore y avoir des ajustements. Idem pour les dates et les horaires, c'est en cours de calage. Poitiers souhaite jouer dès ce week-end. Encore faut-il que les Alsaciens acceptent d'organiser en peu de temps un aussi long voyage.

Voilà pour la suite des événements jusqu'au 15 février. Ensuite, il y aura une trêve internationale d'une dizaine de jours avec deux matches des Bleus en route pour une qualification à l'Euro 2021. Et donc une petite pause pour les joueurs d'Andy Thornton-Jones. En espérant que d'ici là, d'autres victoires se soient ajoutées au compteur des Poitevins.