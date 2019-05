Pro B : le grand soir pour la Chorale de Roanne

Ce vendredi soir sera peut-être le grand soir pour la Chorale de Roanne. Le club leader de Pro B joue son dernier match de la saison régulière à Caen (17e) à 20 heures, et en cas de victoire, les Roannais remonteront directement en Jeep Elite, sans passer par les playoffs. Cela fait cinq ans que les Choraliens attendent de remonter dans l'élite du basket français.

Retransmission à la Halle Vacheresse

Face à cette attente justement, le capitaine de la Chorale préfère jouer la carte de la prudence. "On est peut-être favoris, mais en Pro B c'est un championnat tellement dense, tellement bizarre que le premier peut perdre contre le dernier", commente Clément Cavallo. "Il faut juste qu'on joue à fond, qu'on joue le basket de la Chorale des côtés du terrain comme on l'a fait depuis dix mois... et on verra bien", poursuit le capitaine des Roannais.

Pour les supporters qui ne peuvent pas se rendre à Caen, le match est retransmis sur grand écran à la Halle Vacheresse. Mais attention, le nombre de places est limité pour des raisons de sécurité, explique la Chorale. Il n'y a que 1.500 places. Le club conseille d'arriver tôt (les portes ouvrent à 19 heures).

Saint-Chamond joue aussi vendredi soir son dernier match de la saison régulière, et ça se passe à la maison pour les basketteurs couramiauds, face à Evreux, à 20 heures.