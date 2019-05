Pro B : le Sluc en quête de régularité face à Gries-Oberhoffen

Après leur victoire écrasante à Quimper 110 à 72, les joueurs du Sluc Nancy Basket reçoivent Gries Oberhoffen, promu et peut-être futur adversaire en playoffs. Le Sluc devra engranger de la confiance alors que l'on se rapproche du dénouement de la saison.

Nancy, France

Retour à Gentilly pour le Sluc Nancy Basket. Cinq jours après son carton sur le parquet de Quimper 110 à 72, le Sluc reçoit les Alsaciens de Gries-Oberhoffen pour la 32e journée de championnat de Pro B. Une rencontre entre le 5e et le 6e de la division. Les Alsaciens viennent de faire tomber le leader Roanne.

Pour Nancy, il s'agira de relancer une série car avant Quimper, les joueurs de Christian Monschau s'étaient inclinés par deux fois face à Nantes à domicile puis à Poitiers. Le Sluc qui a dit adieu à la montée directe, il faut maintenant bien préparer ces playoffs pour accéder à la Jeep Elite. La dynamique est essentielle au moment des phases finales pour le capitaine Philippe Braud :

"C'est le plus important pour moi. On l'a vu à travers les années précédentes, c'est pas toujours l'équipe qui a l'avantage du terrain qui va au bout, c'est l'équipe en forme. C'est sûr que le match précédent nous a fait du bien au niveau de la confiance mais il y a de plus gros matchs qui arrivent avec des équipes qui seront en playoffs, qu'on risque de jouer. Des vrais matchs de préparation en playoffs."

Le Sluc qui espère gratter quelques places au classement avant la fin de la saison régulière. Pour cela, il faudra gagner les trois derniers matchs de la saison régulière et compter sur des défaites des équipes mieux classées.

Sluc Nancy - Gries Oberhoffen, à vivre en direct et intégralité sur France Bleu Lorraine à partir de 14h45