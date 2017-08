Pro B : le Sluc Nancy Basket fait sa rentrée

A un mois et demi de la reprise de la saison avec la Leaders Cup de ¨Pro B, le Sluc Nancy Basket reprenait l'entraînement, un jour seulement après le décès de son président Marc Barbé. Une reprise marquée par des tests médicaux.

Au lendemain du décès tragique de son président Marc Barbé, le staff du Sluc Nancy Basket a maintenu la reprise de la saison ce lundi 7 août. Les joueurs qui reprendront la compétition fin septembre avec la Leaders Cup de Pro B (qui offre une place en playoffs) ont débuté par des tests médicaux (prise de sang, échographie, tests d'effort notamment).

C'est donc à l'institut régional de médecine physique et de réadaptation de Nancy que l'on retrouve une partie de l'effectif. Installé sur un fauteuil, Gaëtan Clerc, meneur recruté cet été, doit mettre sa jambe à l'horizontale, parallèle au sol, accrochée à une machine qui résiste. Un test surpervisé par Eric Dessaint, kiné :

On va mesurer le couple de force qui est produit par les deux muscles principaux du genou, quadriceps et ischio-jambiers, à deux vitesses de mouvement différentes."

L'effort est intense, brutal, pendant quelques secondes. Il faut quelques instants à Gaëtan Clerc pour récupérer. Ces tests sont un passage obligé en début de saison, comme l'explique Gaëtan Clerc :

C'est vraiment une sensation bizarre, rien à voir avec le match. En match, encore une fois, il y a un ballon, ça change tout. On se remet dans le bain avec ce genre d'exercices mais on sait que le plus dur reste à venir."