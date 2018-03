Le Sluc Nancy Basket a été surpris ce mardi soir à Gentilly par le dernier de la classe, Quimper. Cette défaite logique intervient après un premier acte insuffisant dans tous les secteurs. Les Couguars manquent de retrouver le top 3.

Le match

Le Sluc restait sur 3 succès de suite, et en accueillant Quimper, le dernier de la classe, il pensait bien n'en faire qu'une bouchée. Mais la réalité du sport est autre. Bien plus déterminés, les Bretons ont mangé des tendres Couguars pendant une bonne partie du match. Le Sluc n'a jamais su trouver la clé pour rebondir et revenir à la hauteur de son adversaire, qui au contraire, à toujours su se montrer habile en négociant parfaitement les rares temps forts d'un Sluc dont l'esprit collectif a complétement volé en éclat :