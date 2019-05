Pro B : le Sluc Nancy Basket tombe sur plus intense face à Gries-Oberhoffen (84-88)

Nancy, France

Le Sluc Nancy Basket voulait engranger de la confiance avant les playoffs de Pro B. Opération manquée pour Nancy battu par Gries-Oberhoffen lors de la 32e journée de championnat. Un revers 88 à 84 alors que le Sluc menait de quinze points à la mi-temps. Nancy n'a pas su résister au retour des vestiaires à la hausse d'agressivité des Alsaciens, sixièmes de Pro B.

Gries a remporté la deuxième mi-temps 53 à 34 en dominant le secteur intérieur et notamment les rebonds (54 contre 32). C'était trop malgré un Solo Diabaté des grands soirs, auteur d'un double-double (21 points, 10 passes). Nancy, avec l'apport de la recrue Boris Dallo, devra s'imposer à Evreux vendredi prochain pour sécuriser sa 5e place au classement avant les playoffs.

Un problème d'intensité

Pour Christian Monschau, l'entraîneur du Sluc Nancy, l'équipe n'a pas réussi à tenir l'intensité de son adversaire :

"On n'arrive pas à tenir l'intensité défensive, la pression sur l'ensemble du match, ce qui nous coûte le début du 3e quart-temps, qui n'est pas au niveau. Sur la gestion, on ne perd que six ballons, eux 18 [...] On donne énormément de deuxièmes chances et on ne met pas les lancers francs. Quand le match se tient et qu'on en loupe autant..."